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«Никакого хип-хопа»: Хилькевич ради дочери сменила репертуар в машине

Теперь вся семья разучивает саундтреки к мультфильмам.

«Никакого хип-хопа»: Хилькевич ради дочери сменила репертуар в машине
Анна Хилькевич Фото: .globallookpress.com

32-летняя актриса Анна Хилькевич много раз говорила, что с появлением детей ее жизнь сильно изменилась. Причем это касается разных и незначительных мелочей.

К примеру, звезде сериала «Универ» пришлось поменять репертуар в машине по желанию старшей дочери Арианны. Если раньше в салоне часто звучал хип-хоп, то теперь лишь саундтреки к мультфильму «Холодное сердце». Песня играет настолько часто, что родители уже смело подпевают вместе с дочерью.

«Никакого больше хип-хопа в машине. Только Дисней, только «Холодное сердце» и даже @mr.ar4i уже словечко одно выучил», — написала в своем блоге актриса.

Множество поклонников быстро откликнулись на публикацию Анны. Они рассказали, что в их доме и машине играет та же самая композиция.

«Моя дочка тоже обожает песню из мульта «Холодное сердце». Постоянно пляшет и поёт ее», — поделилась одна из пользователей в Сети.

Напомним, Анна Хилькевич и ее супруг Артур Волков воспитывают двух дочерей. Младшая появилась на свет в прошлом году. По словам актрисы, после рождения второй дочери у нее заметно прибавилось хлопот. Более того, Хилькевич была даже на грани развода с мужем, но затем пара смогла наладить отношения.

Стоит сказать, что с появлением семьи Анна стала иначе смотреть на жизнь. Раньше она боялась взрослеть. Сейчас же актриса уверена, что самые яркие моменты только впереди.

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«Никакого хип-хопа»: Хилькевич ради дочери сменила репертуар в машине
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