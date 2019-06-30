Лена Миро раскритиковала новый цвет волос Утяшевой

Ляйсан Утяшева в преддверии своего дня рождения удивила поклонников кардинальной сменой имиджа. Бывшая гимнастка, которая много лет была верна натуральному каштановому оттенку волос решила стать блондинкой.

После стильного преображения Утяшева выложила несколько снимков с новой прической, однако не все поклонники одобрили такие перемены. Ряд подписчиков выразил уверенность, что новый цвет волос смотрится на Ляйсан чужеродно и портит ее природную красоту.

Не осталась в стороне и Лена Миро, скандально-известный блогер, которая имеет собственное мнение практически по любому поводу от экономической ситуации в стране до личной жизни знаменитостей.

В своем «Живом Журнале» Лена заявила, что, по ее мнению, Утяшева давно стала хуже выглядеть и она понимает, почему спортсменка решили перекрасить волосы. Но она уверена, что такой цвет волос может позволить себе женщина только со светлыми от природы локонами.

«Не учла Утяшева одного: удачно покраситься в блондинку может только природная блондинка. Это — прописная истина. Запомните её, мои курочки, и никогда не пытайтесь стать красивее, радикально сменив цвет волос. Будет только хуже, уверяю вас», — написала Лена.

Она поделилась наблюдением, что женщины, в целом, делятся на все категории. В стрессовой ситуации одни коротко стригутся, а вторые — осветляют волосы. И тот и другой шаг, по мнению Миро, ошибка, которая может привести к крайне неудачным последствиям.