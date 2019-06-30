Названа дата крестин сына принца Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к важному событию в своей семье — крещению сына. Церемония пройдет в часовне Святого Георга 6 июля, спустя два дня после празднования Дня независимости США 4 июля.
Крестины состоятся спустя ровно два месяца после рождения малыша. На таинстве будут присутствовать только самые близкие герцога и герцогини Сассекских: дедушка Арчи Харрисона принц Чарльз с женой Камиллой, и мать Меган — Дория Рэгланд, которая прилетит из США.
Еще одной гостей станет звезда тенниса Серена Уильямс, которая сейчас находится на соревнованиях в Уимблдоне, а также подруга Маркл из канадского Торонто Джессика Малруни. Обе из них будут крестными малыша.
Что касается крестных отцов, то ими станут наставник принца Гарри Марк Дайер, чей сын Джаспер был пажом на королевской свадьбе, а также Маркус Андеросон — директор Soho House и близкий друг пары.
Однако прапрабабушка Арчи Елизавета II присутствовать на крестинах не сможет из-за запланированных ранее мероприятий.
Как и все остальные церемонии, крестины Арчи будут приватными, но ждать появления фотографий из часовни, как это было в случае с детьми Кейт Миддлтон и принца Уильяма, не стоит.
Меган и Гарри скорее всего опубликуют их только в течение следующих дней, пишет Hello!.