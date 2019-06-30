Названа дата крестин сына принца Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к важному событию в своей семье — крещению сына. Церемония пройдет в часовне Святого Георга 6 июля, спустя два дня после празднования Дня независимости США 4 июля.

Крестины состоятся спустя ровно два месяца после рождения малыша. На таинстве будут присутствовать только самые близкие герцога и герцогини Сассекских: дедушка Арчи Харрисона принц Чарльз с женой Камиллой, и мать Меган — Дория Рэгланд, которая прилетит из США.

Еще одной гостей станет звезда тенниса Серена Уильямс, которая сейчас находится на соревнованиях в Уимблдоне, а также подруга Маркл из канадского Торонто Джессика Малруни. Обе из них будут крестными малыша.

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Что касается крестных отцов, то ими станут наставник принца Гарри Марк Дайер, чей сын Джаспер был пажом на королевской свадьбе, а также Маркус Андеросон — директор Soho House и близкий друг пары.

Однако прапрабабушка Арчи Елизавета II присутствовать на крестинах не сможет из-за запланированных ранее мероприятий.

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Как и все остальные церемонии, крестины Арчи будут приватными, но ждать появления фотографий из часовни, как это было в случае с детьми Кейт Миддлтон и принца Уильяма, не стоит.

Меган и Гарри скорее всего опубликуют их только в течение следующих дней, пишет Hello!.