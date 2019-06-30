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Барац рассказал о курьезном случае с фанаткой «Би-2» на съемках

Актеры «Квартета И» давно дружат с обоими участниками группы.

Барац рассказал о курьезном случае с фанаткой «Би-2» на съемках
Группа "Би-2" Фото: instagram.com/levab2/

Актеры театра «Квартет И» давно состоят в дружеских отношениях с участниками группы «Би-2» Игорем Бортником и Александром Уманом, выступающими под сценическими псевдонимами Шура и Лева.

«Квартет И» часто приглашает певцов к сотрудничеству в своих фильмах, «Би-2» неоднократно участвовали в записи саундтреков в картинам. Один из актеров квартета, Леонид Барац, вспомнил забавную историю, приключившуюся во время очередных съемок.

Он опубликовал совместную фотографию актеров «Квартета И», Максима Виторгана и музыкантов из «Би-2». Барац рассказал, что однажды они собирались сфотографироваться и вдруг к ним подбежала фанатка Левы и сообщила, что рожала под его песню и хочет с ним совместное фото.

«Мы просим охранников её пропустить. Лёве приятно, с ним она и фотографируется. Лева спрашивает: «Так под какую песню Вы рожали?» Она отвечает: «Ночной ларек», конечно. Лева погрустнел», — продолжил Леонид.

Он пояснил, что песня «Ночной ларек» была написана солистом группы «Несчастный случай» Алексеем Кортневым специально для их спектакля.

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Тэги:

«Квартет И»«Несчастный случай»Алексей КортневБи-2Лева Би-2Леонид Барац

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Барац рассказал о курьезном случае с фанаткой «Би-2» на съемках
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