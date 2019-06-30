Звезда сериала «Дрянь» раскрыла «душераздирающие» детали «Бонда 25»

Британская актриса, режиссер и сценарист Фиби Уоллер-Бридж раскрыла «душераздирающие» подробности сюжета «Бонда 25».

По словам звезды сериала «Дрянь», которую пригласили в качестве автора сценария, в новом фильме герою Дэниела Крейга придется бороться с депрессией и горем.

Зрителя ждет вышибающий слезу поворот событий — у агента 007 по сюжету убивают жену, после чего его психическое состояние оставляет желать лучшего.

«В сценарий уже было внесено множество изменений, но один момент, который создатели хотели добавить — это показать Бонда с эмоциональной точки зрения, этакие душераздирающие моменты», — отметила Уоллер-Бридж.

При написании сценария актриса черпала вдохновение из новеллы Яна Флеминга «На секретной службе Ее Величества», вышедшей в 1963 году, где по сюжету убивают невесту Джеймса Бонда по имени Трейси ди Винченцо.

Новый фильм об агенте 007 пока не получил название и пока фигурирует везде как «Бонд 25». Он станет последним — пятым фильмом для Крейга.

Ранее сообщалось, что после того, агент 007 ушел в отставку из Ми6, он женился на Мэдлин Свонн, которую играла Леа Сейду в «007: Спектр» в 2015 году.

Однако герой Рами Малека — главный злодей в фильме — ее убивает, оставляя Бонда разбитым от горя.

«Однако новая миссия помогает агенту 007 справиться с депрессией», — отмечает инсайдер, добавляя, что в фильме могут быть и другие сюжетные линии, помимо этой.

Уоллер-Бридж пригласили в качестве сценариста после того, как режиссер Дэнни Бойл со скандалом покинул проект в прошлом году. Продюсеры хотели несколько смягчить характер Бонда, который в предыдущих картинах обладал ярко выраженными чертами мачо.

Отмечается, что Уоллер-Бридж постарается сделать более объемными и женские персонажи, пишет Mirror.