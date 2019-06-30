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Двойника Гермионы Грейнджер обнаружили в США

Девочка, как две капли воды похожа на Эмму Уотсон в юности.

Двойника Гермионы Грейнджер обнаружили в США
Кадр из фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса» (2007)

Эмма Уотсон привлекла внимание представителей киноиндустрии еще в раннем детстве. Во время съемок первой части всемирно известной фантастической саги ей исполнилось всего девять лет. После завершения цикла фильмов о «Гарри Поттере» актрису наперебой начали приглашать в новые проекты.

Помимо актерского таланта Уотсон режиссеры всегда отмечали ее яркую внешность, однако неожиданно выяснилось, что она вовсе не уникальна. В Соединенных Штатах случайно обнаружили юную девочку, как две капли воды похожую на Гермиону.

Эмми Аллан сейчас девять лет, ровно столько же, сколько было Эмме в «Философском камне». Ее мать, Шереле Аллан, рассказала, что малышку начали сравнивать с Уотсон еще несколько лет назад, а после школьные друзья дали ей прозвище Гермиона.

У Эмми такие же рыжевато-каштановые, слегка вьющиеся волосы, карие глаза и мелкие правильные черты лица. Различие в именах всего в одну букву создает дополнительную иронию ситуации.

The Sun, ссылаясь на слова Шереле, отмечает, что девочка не особенно рада подобному сходству, хоть и приобрела себе в магазине карнавальных костюмов школьную форму ученицы Хогвартса. Мать считает, что Эмми больше бы хотелось походить на Уотсон в ее другой роли — Белль в «Красавице и чудовище».

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Гарри ПоттердвойникиЭмма УотсонЭмми Аллан

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Двойника Гермионы Грейнджер обнаружили в США
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