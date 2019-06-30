Снова под венец: Тернер второй раз вышла замуж за Джонаса

23-летняя британская актриса Софи Тернер вышла второй раз замуж за артиста Джо Джонаса. Первая церемония состоялась примерно месяц назад в Лас-Вегасе. Узами брака их связал актер в образе Элвиса Пресли. Однако скромного праздника звезде «Игры престолов» оказалось мало, и Тернер решила устроить более пышную свадьбу.

Для второй церемонии пара выбрала Францию. Перед свадьбой британская актриса устроила вечеринку, куда пригласила друзей. Одним из главных гостей стала ее коллега по сериалу и подружка невесты Мэйси Уильямс.

Накануне в Сети появились первые фото со второй свадьбы. Церемония получилась по-настоящему романтичной. Она состоялась в старинном поместье Франции, которое украсили цветами и свечами белого цвета.

Для церемонии невеста выбрала светлое платье и фату от Louis Vuitton. Ее жених отдал предпочтение полностью черному одеянию – костюму и рубашке. Он ждал Софи у алтаря в компании друзей и собаки породы Хаски. В присутствии гостей супруги торжественно повторили свои клятвы верности. Особую прелесть церемонии придал красивый закат.

Напомним, в 2019-м вышел финальный сезон саги «Игра престолов», который зрители оценили неоднозначно. Группа фанатов даже просила переснять последние серии.