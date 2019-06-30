Откровения в отпуске: Кудрявцева перечислила свои привычки

Лера Кудрявцева устроила себе второй отпуск за месяц и сейчас отдыхает в Сингапуре в компании подруг и старшей сестры Оксаны Жуковой. Во время путешествия телеведущую потянуло на откровения.

Кудрявцева отметила, что у каждого человека есть свои «тараканы» и странные привычки. И она вовсе не исключение.

«Люблю курить и материться, и не читайте мне мораль, что это плохо. Знаю, но люблю. Я люблю есть на ночь, люблю чистоту и порядок в «плохом» понимании, ну то есть если обувь стоит не под тем углом или грязная чашка в раковине — я не усну», — написала Кудрявцева в блоге.

На этом ее список не заканчивается. Телеведущая также добавила, что каждое утро ей непременно нужно выпить чашку кофе в тишине. Эти несколько минут заряжают ее на целый день. Странные привычки также касаются внешнего вида и, конечно, работы.

«Ненавижу менять сумки, вот, мне прям лень все перекладывать из одной в другую, и если мои дела не записаны в бумажный ежедневник (забыла записать, например), значит, этих дел у меня нет:))) а у вас какие тараканы?» —обратилась к поклонникам и коллегам знаменитость.

Телеведущая Анфиса Чехова напомнила об еще одной привычке Кудрявцевой. На протяжении многих лет она не меняет духи.

Добавим, меньше года назад 48-летняя Лера Кудрявцева стала второй раз мамой. Она родила дочь Марию от мужа Игоря Макарова. Недавно звездные родители показали лицо малышки.