НОВОСТИ

Откровения в отпуске: Кудрявцева перечислила свои привычки

Телеведущая отметила, что абсолютно у каждого есть свои «тараканы».

Откровения в отпуске: Кудрявцева перечислила свои привычки
Лера Кудрявцева Фото: globallookpress.com

Лера Кудрявцева устроила себе второй отпуск за месяц и сейчас отдыхает в Сингапуре в компании подруг и старшей сестры Оксаны Жуковой. Во время путешествия телеведущую потянуло на откровения.

Кудрявцева отметила, что у каждого человека есть свои «тараканы» и странные привычки. И она вовсе не исключение.

«Люблю курить и материться, и не читайте мне мораль, что это плохо. Знаю, но люблю. Я люблю есть на ночь, люблю чистоту и порядок в «плохом» понимании, ну то есть если обувь стоит не под тем углом или грязная чашка в раковине — я не усну», — написала Кудрявцева в блоге.

На этом ее список не заканчивается. Телеведущая также добавила, что каждое утро ей непременно нужно выпить чашку кофе в тишине. Эти несколько минут заряжают ее на целый день. Странные привычки также касаются внешнего вида и, конечно, работы.

«Ненавижу менять сумки, вот, мне прям лень все перекладывать из одной в другую, и если мои дела не записаны в бумажный ежедневник (забыла записать, например), значит, этих дел у меня нет:))) а у вас какие тараканы?» —обратилась к поклонникам и коллегам знаменитость.

Телеведущая Анфиса Чехова напомнила об еще одной привычке Кудрявцевой. На протяжении многих лет она не меняет духи.

Анфиса Чехова рассказала о привычке Леры Кудрявцевой
СКРИНШОТ: https://www.instagram.com/p/BzUzYDaoxcu/

Добавим, меньше года назад 48-летняя Лера Кудрявцева стала второй раз мамой. Она родила дочь Марию от мужа Игоря Макарова. Недавно звездные родители показали лицо малышки.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Лера КудрявцеваЛера Кудрявцева и Игорь МакаровЛера Кудрявцева фото

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Откровения в отпуске: Кудрявцева перечислила свои привычки
Интересно?
Поделись с друзьями: