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Ольга Арнтгольц впервые показала мужа и сына

Актриса оберегает свою личную жизнь от посторонних глаз.

Ольга Арнтгольц впервые показала мужа и сына
Ольга Арнтгольц Фото: Globallookpress.com

Ольга Арнтгольц подобно своей сестре близнецу Татьяне старается держать личную жизнь вдали от любопытных глаз. Актриса не показывает фотографий близких, ограничиваясь в соцсетях собственными портретами.

Но на этот раз, очевидно, знаменитость не удержалась и решила поделиться с подписчиками радостью от счастливой семейной жизни. В своем Instagram Ольга опубликовала снимок мужа и маленького сына со спины во время совместной прогулки.

Напомним, сын Арнтгольц, маленький Аким, родился в 2016 году после свадьбы актрисы с режиссером Дмитрием Петрунем.

Поклонники не могли рассмотреть лица наследника знаменитой пары, однако отметили, что Ольга очень стильно одевает мальчика и он выглядит уже совсем взрослым.

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дети звездДмитрий ПетруньОльга АрнтгольцТатьяна Арнтгольц

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Ольга Арнтгольц впервые показала мужа и сына
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