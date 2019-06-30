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Бородина раскритиковала выпуск «Орла и решки» о Сейшелах

Программу о жизни на островах она случайно увидела по ТВ.

Бородина раскритиковала выпуск «Орла и решки» о Сейшелах
Ксения Бородина Фото: globallookpress.com

Ксения Бородина много лет работает на проекте «Дом-2». Одна из съемочных площадок находится на Сейшельских островах. Поэтому телеведущая не понаслышке знает, как там живут люди.

Накануне она увидела выпуск популярной программы «Орел и решка», который был посвящен как раз Сейшельским островам. Ксения отметила, что в телепередаче совсем неверно говорят о положении местных жителей. О своем отношении к этому она рассказала в блоге в stories.

Ксения Бородина раскритиковала программу «Орел и решка»
СКРИНШОТ: https://www.instagram.com/borodylia/

«Что за чушь говорят в «Орле и решке». Они утверждают, что на Сейшельских островах нет бедных, и местные живут как у Христа за пазухой. Ребята, вы точно там были? На Сейшелах?» — рассуждает Бородина.

Ксения при этом всегда защищает свой родной проект – «Дом-2». Много лет зрители подозревают, что все участники четко следуют написанному сценарию. Недавно Бородина в очередной раз опровергла эти домыслы. Она заявила, что проект обходится без постановки.

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Бородина раскритиковала выпуск «Орла и решки» о Сейшелах
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