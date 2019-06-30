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Экс-«Тату» вся в тату: Волкова показала все рисунки на теле

Певица не скрывает своей любви к татуировкам.

Экс-«Тату» вся в тату: Волкова показала все рисунки на теле
Юля Волкова Фото: Globallookpress.com

Единственная популярная на весь мир российская группа «Тату» распалась еще в 2014 году. Солистки разделили верных фанатов и с тех пор занялись сольными карьерами.

Так, Лена Катина недавно объявила о скором выходе своего первого русскоязычного альбома, отметив, что очень переживает и чувствует ответственность перед поклонниками. У Юли Волковой же, очевидно, творческая пауза и певица наслаждается жизнью в Штатах.

На днях артистка показала в соцсетях свое новое фото в Нью-Йорке. На снимке Волкова была в коротких шортах и кроп-топе, демонстрирующих не только подтянутую фигуру 34-летней звезды, но и все ее татуировки, которых оказалось немало.

Юля не скрывает своей любви к нательной живописи. На спине у нее надпись арабской вязью, которая переводится как «любовь». На голени она выбила имя своей дочери, Виктория. На ее левом плече крупный рисунок — буквы «J&G» и мужчина с женщиной, держащиеся за руки. Ходили слухи, что эта татуировка посвящена возлюбленному Юлии — Гие Гальскому. Но самый крупный рисунок у Волковой на животе. Она выбила там надпись «To be strong & caurageos», что переводится как — будь сильной и смелой.

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группа "Тату"татуировки звездтатуировки на телеЮля Волкова

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Экс-«Тату» вся в тату: Волкова показала все рисунки на теле
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