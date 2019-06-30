Цекало с молодой женой отметился на концерте Маккартни в США

Александр Цекало и его молодая супруга Дарина Эрвин продолжают наслаждаться семейной жизнью. Художница и актриса часто в своем блоге показывает, как она с мужем проводит время. Сейчас пара находится в США. Недавно они посетили в штате Невада концерт Пола Маккартни.

больше по теме Цекало похудел на 10 килограммов ради молодой супруги Продюсер стал правильно питаться, чего раньше за ним не водилось.

С выступления Дарина опубликовала в Instagram несколько снимков, на одном из них запечатлены молодожены. Оба буквально светятся от счастья.

Напомним, Дарина Эрвин и Александр Цекало поженились несколько месяцев назад. Торжественная церемония состоялась в США. Для российского продюсера этот брак уже четвертый по счету. Разница в возрасте между супругами – 30 лет.

Недавно художница отметила свой день рождения – ей исполнилось 28 лет. Для близких она организовала скромную вечеринку. От супруга актриса получила роскошный подарок – массивное кольцо с большим изумрудом и россыпью бриллиантов.

Недоброжелатели полагают, что Эврин вышла замуж лишь из-за состояния российского продюсера. Однако молодожены не обращают внимание на подобные слухи и наслаждаются обществом друг друга.