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Цекало с молодой женой отметился на концерте Маккартни в США

Снимки в своем блоге опубликовала супруга российского продюсера.

Цекало с молодой женой отметился на концерте Маккартни в США
Александр Цекало Фото: .globallookpress.com

Александр Цекало и его молодая супруга Дарина Эрвин продолжают наслаждаться семейной жизнью. Художница и актриса часто в своем блоге показывает, как она с мужем проводит время. Сейчас пара находится в США. Недавно они посетили в штате Невада концерт Пола Маккартни.

С выступления Дарина опубликовала в Instagram несколько снимков, на одном из них запечатлены молодожены. Оба буквально светятся от счастья.

Александр Цекало с молодой женой
СКРИНШОТ: https://www.instagram.com/darina.ervin/?hl=ru

Напомним, Дарина Эрвин и Александр Цекало поженились несколько месяцев назад. Торжественная церемония состоялась в США. Для российского продюсера этот брак уже четвертый по счету. Разница в возрасте между супругами – 30 лет.

Недавно художница отметила свой день рождения – ей исполнилось 28 лет. Для близких она организовала скромную вечеринку. От супруга актриса получила роскошный подарок – массивное кольцо с большим изумрудом и россыпью бриллиантов.

Недоброжелатели полагают, что Эврин вышла замуж лишь из-за состояния российского продюсера. Однако молодожены не обращают внимание на подобные слухи и наслаждаются обществом друг друга.

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Александр ЦекалоДарина Эрвинжена Цекало

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Цекало с молодой женой отметился на концерте Маккартни в США
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