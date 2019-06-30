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60-летняя Лариса Гузеева показала стройную фигуру на отдыхе

Актриса тщательно следит за своим весом.

60-летняя Лариса Гузеева показала стройную фигуру на отдыхе
Лариса Гузеева Фото: Globallookpress.com

Лариса Гузеева не скрывает, что давно ведет жестокую борьбу с лишними килограммами. Звезда обращается в различные клиники, пробует косметологические и медицинские процедуры и, конечно, не забывает о правильном питании.

Сперва актриса делилась с подписчиками фотографиями своих диетических блюд, но вскоре прекратила, потому что сочла, что они выглядят неаппетитно. Кроме того, знаменитость жаловалась, что и вкус их оставляет желать лучшего.

Тем не менее Гузеева продолжила свой непростой путь к стройности и на днях порадовала подписчиков снимками с отдыха, где она выглядит очень подтянутой. В своем Instagram актриса опубликовала несколько кадров, на которых она отдыхает в Италии вместе с сыном и невесткой.

Стоит отметить, что у знаменитой «Бесприданницы» очень теплые отношения с супругой сына и она всегда ласково называет ее Анечкой.

На фото Гузеева в тонких укороченных брюках с модным принтом в вертикальную полоску и нежно-голубой блузке с воротником-стойкой. Глядя на снимок, можно увидеть, что актриса выглядит очень стройной — у нее подтянутый живот и худые ноги. Очевидно, выбор столь закрытой одежды демонстрирует, что Лариса бережет свою кожу от палящего итальянского солнца.

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60-летняя Лариса Гузеева показала стройную фигуру на отдыхе
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