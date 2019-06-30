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Королева Елизавета не знает, сколько у нее одежды

Инсайдер раскрыл подробности ежедневной рутины ее величества.

Королева Елизавета не знает, сколько у нее одежды
Королева Елизавета Фото: Globallookpress.com

Самой знаменитой монархине в мире, королеве Великобритании Елизавете II, ни много ни мало 93 года. Тем не менее всеми обожаемая правительница всегда выглядит абсолютно безупречно, люди даже поговаривают, что у ее величества где-то припрятан эликсир молодости.

Отдельное восхищение вызывают наряды королевы. Елизавета всегда одета очень сдержанно, аккуратно, но вместе с тем предпочитает яркие оттенки тканей. Источник рассказал, как она выбирает одежду на каждый день.

По словам Пола Барелла, бывшего лакея ее величества, Елизавета даже не представляет, сколько у нее одежды, следить за ней — не ее забота. Он добавил, что ни в одной из комнат королевы нет гардероба и она не хранит вещи там, где проводит время.

«Все ее наряды хранятся в одной комнате, на самом верхнем этаже. Утром прислуга приносит ей два образца ткани, чтобы она могла выбрать цвет и тип ткани, например, шерсть или шелк. Их кладут на туалетный столик королевы, и ей остается только выбрать между двумя вариантами», — приводит слова Барелла Express.

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Британская королевская семьягардеробКоролева Елизавета II

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Королева Елизавета не знает, сколько у нее одежды
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