Певцов тепло поздравил 91-летнюю маму с днем рождения

Ноэми Роберт в свое время была спортивным врачом сборной СССР по настольному теннису.

Актер Дмитрий Певцов в Instagram тепло поздравил свою маму Ноэми Роберт с днем рождения. Женщине, которая сейчас передвигается в инвалидной коляске, исполнился 91 год. Актер разместил видеозапись с любимой мамой.

«У моей мамы сегодня день рождения. Ей сегодня 91 год. Слава богу. Все мои самые дорогие и любимые рядом со мной. Ну почти все. Ура! С днем рождения! Самая старшая Роберт и самая младшая Роберт вместе. 87 лет между ними», — заявил актер.

Под видеозаписью он дал пояснения. «Роберт Ноэми Семеновна родилась 29 июня 1928 года. Мамина двоюродная внучка, Роберт Екатерина (дочь моего двоюродного брата Георгия (и его жены Юлии), младшего сына младшего брата мамы) родилась в 2015-м», — заявил Дмитрий Певцов.

Отметим, что известный актер родился в семье тренера по современному пятиборью заслуженного тренера СССР Анатолия Певцова и спортивного врача сборной СССР по настольному теннису, кандидата медицинских наук, первого президента Федерации лечебной верховой езды и инвалидного спорта России Ноэми Роберт. В детстве Дмитрий много занимался спортом (карате и дзюдо). После окончания школы работал фрезеровщиком на заводе.