«Дух захватывает!»: Сергей Лазарев поучаствовал в фотосессии топлес

Известный певец Сергей Лазарев – большой мастер позабавить не только своих поклонников, но и звездных коллег смешными постами в Instagram. Спокойно, по крайней мере, с виду артист относится и к многочисленным сплетням, которые, то и дело роятся вокруг его персоны. Словом, что бы ни делал певец, кажется, к любой реакции на свои поступки он готов.

Стоит ли описывать количество «лайков» и восторженные комментарии на его странице в Сети после его очередного поста, в котором Сергей поделился с подписчиками некоторыми кадрами из его новой фотосессии, в которой он поучаствовал в топлес и шляпе.

«Доброй ночи», — написал Лазарев, что его фанатки приняли за издевательство, мол, как теперь после таких снимков можно уснуть.

Некоторые подписчики начали строить предположения, к чему вообще была эта съемка.

«Дух захватывает! Это похоже фотки для обложки нового трека, который Сергей обещал выпустить в начале июле! Он обещал, что это будет бомба! Честно признаться, одни фотографии — бомба!» — не сдерживает эмоций поклонница.