Мария Порошина поделилась отпускным снимком с детьми

Актриса Мария Порошина разместила на своей страничке в Instagram снимок из отпуска. Рядом с актрисой можно увидеть двух ее детей от брака с актером театра и кино Ильей Древновым – Серафиму и Аграфену. Семейство находится на море. «С детьми», — кратко подписала снимок Мария Порошина и поставила смайлик в виде сердечка.

Отметим, что в 2019 году в январе Мария Порошина в пятый раз стала мамой. На свет появился сын Андрей. Сейчас актриса все свободное время уделяет мальчику. Кстати, ранее Порошина рожала исключительно девочек. В 1996 году от гражданского союза с актером Гошей Куценко на свет появилась ее первая дочь Полина. Затем она вышла замуж за актера Илью Древнова. От этого брака родилось три дочери – вышеупомянутые выше Серафима и Аграфена, а также Глафира, которой в этом году исполнилось три годика.

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Сейчас много разговоров и слухов ходит о новом избраннике звезды. Поговаривали одно время, что актриса живет с неким испанским бизнесменом. Впрочем, пока актриса предпочитает не рассказывать о своем новом муже, поэтому поклонники ее творчества теряются в догадках.

Кстати, звезда уже вышла из декретного отпуска. Она по-прежнему считается одной из самых востребованных актрис. Добавим, что сейчас Марии Порошиной 45 лет.