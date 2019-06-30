Юлия Доренко раздала футболки мужа сотрудникам его команды

Жена скончавшегося в мае нынешнего года тележурналиста Сергея Доренко Юлия в Instagram разместила снимок, на котором изображены на групповом фото сотрудники радиостанции «Говорит Москва». Интересно, что на всех них футболки, которые когда-то принадлежали Сергею Доренко.

«Я долго не могла разобрать футболки Сергея. Просто не могла их трогать. Сегодня я раздала футболки ребятам с «Говорит Москва», — заявила Юлия Доренко.

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Отметим, что все футболки в байкерском стиле. На многих изображены черепа. Как известно, тележурналист обожал ездить на мотоциклах. Как ранее рассказывала Юлия Доренко, супруг даже собирался отправиться в дальнее путешествие на байке, но не успел.

Напомним, что Сергей Доренко умер от разрыва аорты. Он возвращался как раз на мотоцикле от своих друзей из Подмосковья. После смерти дочери от первого брака обвинили Юлию Доренко в том, что она могла отравить супруга. Из-за этой истории даже были перенесены похороны. Между тем мать тележурналиста заняла сторону именно Юлии Доренко. На похоронах женщина держалась рядом с ней, а не со своими внучками.