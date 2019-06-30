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Анна Исаева рассказала об услуге, которую оказала Алсу

Пиар-директор Юлии Началовой много лет назад познакомила певицу с Людмилой Путиной.

Анна Исаева рассказала об услуге, которую оказала Алсу
Анна Исаева познакомила Алсу с первой леди много лет назад/instagram.com/isaeva.anya/

Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева рассказала в Instagram, что много лет назад именно она познакомила певицу Алсу с тогдашней первой леди страны Людмилой Путиной. По ее словам, муж Алсу даже позже спрашивал ее, правда ли, что именно она организовала ту встречу.

Исаева разместила в соцсетях архивный кадр, который был сделан в начале двухтысячных годов. На снимке пиар-директор Началовой стоит за спиной у Людмилы Путиной. Снимок сделан в Калининграде. Тогда в городе проходила акция по борьбе с наркотиками «Даже не пробуй». Исаева в те годы трудилась пресс-секретарем у музыканта Олега Газманова.

«Я рулила с мэрами, пэрами, я никого не боялась. Это памятный день — день приезда первой леди в ее родной город, где вечером проходил концерт. Олег и Людмила родом из Калининграда и даже учились в одной школе. Людмила Александровна приезжала нас поддержать и выступить от лица президента. Она сломала огромный шприц на сцене и призвала молодежь не пробовать наркотики. Я готовилась к акции за три недели, ходила на совещания, в полицию, к силовикам, на ТВ, радио, организовывала круглые столы и много другого. Московские врачи, светила, работали на этих акциях в прямых эфирах», — сказала Исаева.

Также пиар-директор Исаевой отметила, что тогда некий нехороший человек нажаловался на нее первой леди. Однако на помощь пришел Газманов. Он пригласил Исаеву в комнату к Путиной, представил и рассказал, сколько она сделала для общей задачи. В итоге козни не состоялось.

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Тэги:

АлсуАнна ИсаеваКалининградЛюдмила ПутинаОлег ГазмановЮлия Началова

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Анна Исаева рассказала об услуге, которую оказала Алсу
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