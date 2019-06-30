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Крапивина вслед за Лободой отреагировала на признания Темниковой

Продюсер певицы заявила, что «ненавидит сквозняки в людях».

Крапивина вслед за Лободой отреагировала на признания Темниковой
Нателла Крапивина отреагировала на признание Темниковой/globallookpress.com

Продюсер Светланы Лободы в Instagram намекнула, что певица Елена Темникова поступила неправильно, когда начала выносить сор из избы и рассказала на всю страну о романе Максима Фадеева и бывшей участницы группы «Серебро» Ольги Серябкиной.

«Вот так я летаю в самолетах. С одеялом на голове. Мне отовсюду поддувает! Ненавижу сквозняки. Ни в комнатах, ни в людях. Кстати, сегодня свадьба у одной очень классной девочки Ксюши, у любимой сестры Светланы Лободы. От всего сердца поздравляю молодоженов! И хочу, чтобы они своим примером доказали, что жениться стоит!» — заявила Нателла Крапивина.

Отметим, что ранее в эфире шоу «А поговорить?» Елена Темникова на всю страну рассказала, что у продюсера Максима Фадеева были отношения с Ольгой Серябкиной. Певица в ответ заявила, что это она встречалась несколько лет с Темниковой и их связывала нечто большее, чем просто дружба. Сам Фадеев сказал, что он семейный человек и в слухи не верит. Между тем Темникова на этом не успокоилась. Она предложила продюсеру пройти детектор лжи.

Добавим, что в эту историю влезла и Светлана Лобода. Она сказала, что семейные тайны должны оставаться дома. Таким образом она осудила поступок Елены Темниковой.

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Тэги:

Елена ТемниковаМаксим ФадеевНателла КрапивинаОльга СерябкинаСветлана Лобода

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Крапивина вслед за Лободой отреагировала на признания Темниковой
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