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«До мурашек!»: Николай Носков снова запел после инсульта

Уникальное видео снял и опубликовал в своем Instagram продюсер Виктор Дробыш.

«До мурашек!»: Николай Носков снова запел после инсульта
Уникальным видео с поющим Носковым поделился продюсер Виктор Дробыш. ФОТО: GLOBALLOOK

Два года назад с известным певцом Николаем Носковым случилась беда – артист перенес инсульт, к тому же ему сделали операцию по удалению тромба. Всем стало ясно, что Николая ждет долгий процесс реабилитации, а о том, вернется он на сцену, никто и не говорил.

Однако, в это верил сам музыкант, его семья и коллеги. Несколько месяцев назад продюсер Виктор Дробыш стал осторожно рассказывать о том, что Николай Носков готовится к возобновлению певческой карьеры и собирается дать концерт. И вот накануне в Сети появилось уникальное, долгожданное видео, которым поделился продюсер. На кадрах, записанных в студии, Николай Носков запел. Он, пока сидя на стуле, исполнил композицию на английском языке.

«Вот он – великий… Слава тебе, Господи, музыка — forever», — говорит на записи Виктор Дробыш.

Комментаторы, обрадованные долгожданными новостями, поблагодарили продюсера, что он поддержал и помог Николаю снова вернуться в строй.

«Витя, это просто невероятно крутая новость! С возвращением, дорогой Николай», «Мурашки по коже», «Слава Богу, что он выздоровел! Здоровья ему», — пишут фанаты.

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Виктор ДробышинсультНиколай Носковпродюсерреабилитация после инсульта

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«До мурашек!»: Николай Носков снова запел после инсульта
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