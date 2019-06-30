Букингемский дворец не справляется с троллями Меган Маркл в Сети

Волна расистских высказываний в адрес герцогини Сассекской не утихает с того момента, как принц Гарри начал встречаться с актрисой.

С Меган Маркл у королевской семьи Великобритании связаны самые главные беспокойства. Речь идет о неутихающей волне оскорблений, расистских высказываний и унижающих карикатур, которые оставляют анонимные пользователи в адрес герцогини Сассекской. Уже были случаи, когда особо рьяные комментаторы несли уголовную ответственность за свои слова.

Но это, похоже, помогает мало. Так что, не справляясь с оскорблениями, еще в марте этого года было объявлено о том, что модераторы аккаунтов королевской семьи будут удалять троллей, а когда того будут требовать обстоятельства, представители Дворца намерены обращаться с заявлениями в полицию.

Однако, как отмечает королевский эксперт Ричард Фицджеральд, основатели сайтов утверждают, что сообщения о расизме не следует модерировать или удалять, поскольку это подрывает права британских экстремистов выражать свое мнение и «защищать от вмешательства государства».

Так что проблема с оскорбительными высказываниями в адрес супруги принца Гарри была прогнозируема и прогнозируемо огромна. Как отмечает эксперт, цензура троллей в социальных сетях очень сложна, а средства для защиты от унижений все еще находятся в зачаточном состоянии, пишет Express.co.

больше по теме Ради Серены Уильямс Меган Маркл прервет декрет Поклонников герцогини ожидает ее новый выход.

Напомним, накануне поклонники Меган Маркл были приятно удивлены ее неожиданному визиту на бейсбольный матч вместе с мужем, принцем Гарри. Здесь Меган продемонстрировала публике постройневшую фигуру.