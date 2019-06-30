Без макияжа: Юлия Высоцкая назвала преимущество неидеальных людей

Актриса уверена, что люди слишком требовательно относятся к своему внешнему виду.

Посты известной ведущей и актрисы Юлии Высоцкой неизменно пользуются популярностью, особенно у дам. Ведь 45-летняя звезда всегда превосходно выглядит и частенько делится секретам своей красоты и молодости с подписчицами.

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Очередной пост супруги Андрея Кончаловского, возможно, тоже прольет свет на то, как Юлии удается жить в гармонии с собой и миром, наслаждаться жизнью и при этом сохранять душевное равновесие, что естественно, сказывается и на внешнем виде любого человека.

Высоцкая поделилась с фанатами своим очередным снимком без макияжа, вызвавшим в комментариях новую волну восхищения «девичьей» молодостью звезды. В подписи же к фотографии актриса написала, что все хотят выглядеть идеально, но при этом слишком требовательно относятся к своему внешнему виду.

«Но на самом деле идеал никому не нужен и мир вокруг нас не идеален. Неидеальные люди могут гораздо легче ужиться с этим неидеальным миром», — отмечает Юлия.

Поклонники согласились со словами актрисы, отмечая, что понятие идеального больше относится к гордыне или психиатрии. Нормальный человек всегда с изюминкой и она разная у всех. При этом подписчики выражают сожаление о том, что понимание всего этого приходит поздно.