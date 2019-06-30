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Жасмин пока не хочет, чтобы ее 21-летний сын работал

Певица переживает, что, начав зарабатывать, Михаил предпочтет жить отдельно от семьи.

Жасмин пока не хочет, чтобы ее 21-летний сын работал
Старший сын певицы Жасмин заканчивает вуз. ФОТО: GLOBALLOOK.COM

Многодетная мама певица Жасмин, как и многие звездные родители немало времени и постов в социальной сети Instagram уделяет рассказам, советами или рассуждениям о воспитании детей. Профессиональные психологи-подписчики, кстати, находят принципы воспитания артистки правильными. Напомним, не так давно звезда рассказала фанатам, что предпочитает, чтобы ее дочь Рита в спорте занимал вторые места. Так девочка научится правильно относиться к поражениям и у ребенка останется постоянная цель для саморазвития.

Возможно, специалисты сочтут верным и другое мнение Жасмин по поводу жизни детей, которым она раз поделилась в Сети. На этот раз артистка порассуждала о будущем своего старшего сына Миши, который в настоящее время заканчивает бакалавриат и готовится с защите диплома. Певица призналась, что парень сомневается относительно своего будущего: учиться дальше в магистратуре или как-то иначе строить жизнь.

«Я за магистратуру, и не только потому, что учиться чему-то стоит всегда, по сути, важно учиться каждый день своей жизни, а еще потому, что хочется, чтобы дети подольше побыли детьми. Все же есть такое ощущение, что студент, даже подрабатывающий, даже двухметровый и даже в 21 год – это пока еще мой ребенок, а вот работающий молодой мужчина в 21 – уже как-будто отрезанный ломоть…», — признается Жасмин.

По словам заботливой и любящей мамы, если Миша начнет работать, он будет более независимым, а там глядишь – и вовсе из родного дома выпорхнет и начнет вить свое собственное гнездо. Но, как подчеркнула певица, что бы ни выбрал ее сын, она поддержит любое его решение.

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Жасмин пока не хочет, чтобы ее 21-летний сын работал
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