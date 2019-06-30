Меган Маркл продемонстрировала постройневшую фигуру на бейсбольном матче

После того, как Меган Маркл родила принцу Гарри первенца Арчи, поклонники королевской семьи с нетерпением ждут каждого появления на публике молодой мамы. А она, кстати, этими выходами в свет общественность не балует. Королевские биографы ломают копья в спорах о том, когда и где можно будет увидеть герцогиню Сассекскую в следующий раз.

Но накануне Меган удивила абсолютно всех, появившись на бейсбольном матче Boston Red Sox против New York Yankees на Лондонском стадионе. Игра состоялась в поддержку фонда «Игры непобежденных», созданного Гарри. Конечно, само появление Маркл уже стало событием. Но, кроме того, от публики не ускользнуло то, что герцогиня начала приходить в форму после родов – Меган немного, но заметно, постройнела, приобрело более четкое очертание и лицо супруги принца. Видео с матча появилось в официальном Instagram герцога герцогини Сассекских.

Супруги встретились и сфотографировались с обеими командами, а спортсмены подарили Меган и Гарри бейбольную форму с именем их сына Арчи, которого молодые родители оставили дома. К слову, выглядела Маркл весьма элегантно, но без претензий, соответственно поводу. На ней было классическое черное платье Stella McCartney и замшевые балетки Aquazzura Deneuve.