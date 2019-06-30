НОВОСТИ

Меган Маркл продемонстрировала постройневшую фигуру на бейсбольном матче

Очередной выход в свет герцогини Сассекской стал неожиданностью во всех смыслах.

Меган Маркл продемонстрировала постройневшую фигуру на бейсбольном матче
Меган Маркл пришла вместе с мужем на бейсбольный матч. Фото: Global Look Press

После того, как Меган Маркл родила принцу Гарри первенца Арчи, поклонники королевской семьи с нетерпением ждут каждого появления на публике молодой мамы. А она, кстати, этими выходами в свет общественность не балует. Королевские биографы ломают копья в спорах о том, когда и где можно будет увидеть герцогиню Сассекскую в следующий раз.

Но накануне Меган удивила абсолютно всех, появившись на бейсбольном матче Boston Red Sox против New York Yankees на Лондонском стадионе. Игра состоялась в поддержку фонда «Игры непобежденных», созданного Гарри. Конечно, само появление Маркл уже стало событием. Но, кроме того, от публики не ускользнуло то, что герцогиня начала приходить в форму после родов – Меган немного, но заметно, постройнела, приобрело более четкое очертание и лицо супруги принца. Видео с матча появилось в официальном Instagram герцога герцогини Сассекских.

Меган Маркл постройнела. Фото
Меган Маркл и принц Гарри побывали на бейсбольном матче. Фото: @sussexroyal.

Супруги встретились и сфотографировались с обеими командами, а спортсмены подарили Меган и Гарри бейбольную форму с именем их сына Арчи, которого молодые родители оставили дома. К слову, выглядела Маркл весьма элегантно, но без претензий, соответственно поводу. На ней было классическое черное платье Stella McCartney и замшевые балетки Aquazzura Deneuve.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьяМеган Маркл и принц ГарриМеган Маркл после родовМеган Маркл последние новостиновые фото Меган Маркл

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Меган Маркл продемонстрировала постройневшую фигуру на бейсбольном матче
Интересно?
Поделись с друзьями: