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Марина Хлебникова высказалась по поводу обвинений в алкоголизме

По словам певицы, о ней постоянно говорят глупости.

Марина Хлебникова высказалась по поводу обвинений в алкоголизме
Марина Хлебникова призналась, что у нее много творческих планов. Фото: @marina_hlebnikova_official.

Недавнее появление на публике популярной в 90-х певицы Марины Хлебниковой немало удивило не только ее поклонников и общественность, но и звездную тусовку. Внешний вид артистки неприятно поразил и заставил всех заговорить о том, что певица нездорова, но, главное, многие сошлись во мнении, что виной всему ее пристрастие к спиртному.

Кривотолки ходили по интернету несколько дней, но, похоже, Марина о них ничего не знала. И только накануне она впервые прокомментировала все обвинения в алкоголизме, первые из которых прозвучали от ее коллеги певца Шуры. Конечно, певица сказала, что никаких проблем с алкоголем у нее нет.

«Обо мне говорят всякие глупости столько, сколько я живу!» – воскликнула 53-летняя певица. – «Я жива-здорова, очень хотим скоро улететь отдыхать вместе с дочкой».
Относительно слов Шуры, певица предположила, что возможно, артист решил, таким образом, попиариться перед предстоящим концертом.

Однако, Хлебникова не стала отрицать, что в ее жизни не все гладко. Она так и смогла оправиться после самоубийства мужа, гитариста Антона Логинова. Напомним, его тело она нашла в их квартире, и позже попала в клинику с нервным срывом.

Также звезда подчеркнула, что решила не реагировать на все выпады о том, как сильно она постарела, а просто заниматься собой.

«Я потеряла много веса, но сейчас уже начинаю набирать. Недавно ко мне вернулось целых три килограмма. Все время стараюсь кушать, но вес добавляется очень медленно», — признается Марина, подчеркивая что списывать со счетов или «хоронить» ее еще рано, ведь у звезды есть творческие планы по возвращению в шоубизнес.
Кроме того, в настоящее время она заботится о своих престарых родителях, пишет «Собеседник».

«Они в здравии, но им очень тяжело все равно. Тяжести носить нельзя, я тоже помочь не могу, потому что сама пока тощая. Все время говорю: «Кто бы мне хотя бы пять кило лишних отдал?!» — шутит певица.

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Марина Хлебникова алкоголизмобвиненияпевец Шурапевицасамоубийство

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Марина Хлебникова высказалась по поводу обвинений в алкоголизме
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