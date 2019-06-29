Бари Алибасов опроверг слухи о пиаре после отравления

Почти месяц назад Бари Алибасова доставили в реанимацию. Продюсер перепутал бутылки и случайно глотнул «Крота». Серьёзные химические ожоги могли лишить создателя группы «На-На» жизни, но все обошлось.
Бари Алибасов-младший обещал после выписки из больницы при институте имени Склифосовского отправить отца на реабилитацию в Казахстан. Вместо этого продюсер остался в Москве и привлек внимание прессы. Создатель группы «На-На» заявлял, что вычеркнул сына из завещания. Наследник остался недоволен, хотя на рекламных контрактах после болезни отца он заработал 26 миллионов рублей.
Из-за поднявшейся шумихи зрители уверены, что болезнь Бари Алибасова – всего лишь пиар. Многие не верят в отравление продюсера и ищут нестыковки в его истории болезни. При этом сам Алибасов возмущается подобными обвинениями.
«Вот все говорят, что это пиар, что не было никакого отравления. Кто ж на здоровье пиарится? Покажите такого дурака. Вы возьмите и башку отрежьте себе ради пиара», — сказал Бари Алибасов «Комсомольской правде».