Хоккеист Миронов отправил заявку на шоу Бузовой из-за спора

Защитник «Динамо» Андрей Миронов подал заявку на участие в романтическом шоу с Ольгой Бузовой. Осенью к ведущей «Дома-2» присоединится Тимур Батрутдинов. Певица и комик помогут найти друг другу вторую половинку на ТНТ.

Неоднозначный поступок хоккеиста высмеяли в Сети. Миронов не ожидал такого потока негатива и прокомментировал свое решение. Спортсмен не надеется встретить свою любовь на проекте – все гораздо прозаичнее.

Дело в том, что Андрей Миронов поспорил с коллегами из офиса «Динамо». Хоккеист проиграл спор и выполнил наказание – подал заявку в передачу с Бузовой.

«Если вы действительно считаете, что вместо подготовки к сборам и сезону я собрался участвовать в новом проекте ТНТ, то мне очень жаль», — написал Андрей Миронов в Instagram.

При этом сама Ольга Бузова была рада, когда узнала об этой новости. Ранее на роман с Мироновым намекала Анна Седокова. Спортсмен опроверг её слова, заявив, что находится в отношениях. Возможно, Миронов расстался с девушкой, если решился на подобный шаг.