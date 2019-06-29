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Юрий Лоза уверен, что Алибасов манипулирует прессой

Певец не общается с создателем группы «На-На» более 30 лет.

Юрий Лоза уверен, что Алибасов манипулирует прессой
Юрий Лоза. Фото: globallookpress

В начале июня Бари Алибасов приковал к себе внимание журналистов после громкой истории с отравлением «Кротом». Продюсер был на грани жизни и смерти из-за химических ожогов, однако быстро восстановился меньше, чем за месяц.

Бари Алибасов. Фото
Юрий Лоза не сомневается, что Алибасов пиарится на громкой истории. Фото: globallookpress

После выписки из реанимации института Склифосовского поклонники заподозрили Алибасова в банальном пиаре. Некоторые звезды, например, Рустам Солнцев, решили, что скандальной историей продюсер привлекает внимание к юбилейному туру группы «На-На».

Сомнений не осталось и у Юрия Лозы. Музыкант работал с Бари Алибасовым в группе «Интеграл». Певец ушел в 1983 году, и с тех пор не общается с продюсером. Лоза не виделся с создателем группы «На-На» 36 лет, потому что прекрасно знает его натуру. По мнению певца, Алибасов ловко манипулирует прессой ради собственной выгоды.

«Своими поступками, выходками он вас, журналистов, заставил о себе говорить. Для Алибасова самое страшное — это забвение. Если бы вы о нем не писали, все что он делает, потеряло бы смысл», — объяснил Юрий Лоза «Комсомольской правде».

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Юрий Лоза уверен, что Алибасов манипулирует прессой
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