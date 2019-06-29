Кожевникова заново начала «актерский путь» ради младшего сына

Звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова часто рассказывает о своих детях в блоге. Она воспитывает трех сыновей. Младшего Мария родила в 2017 году.

Недавно Кожевникова в шутку написала в своем Instagram, что собирается начать актерский путь с нуля – будет снова читать сказки и басни. И на этот раз ради одного, но очень дорогого для нее зрителя – младшего сына Василия.

«Решила свой актерский пусть начать с нуля…Артистка Кожевникова опять тренируется на стишках и баснях. И хоть зритель один, но поверьте, он критик ещё тот, сразу закрывает рот и перестаёт есть» — пошутила в блоге звезда «Универа».

Добавим, семью Кожевниковой часто обсуждают поклонники. Если о ее сыновьях они знают многое, то о супруге, бизнесмене Евгении Васильеве многодетная мама упоминает крайне редко. Из-за этого общественность решила, что пара поссорилась и находится на грани развода. Узнав о таких разговорах, Кожевникова лишь высмеяла хейтеров и пожелала всем «доброжелателям» счастья.