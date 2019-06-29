Собчак попросила Виторгана пригласить на постановку

Актер в этот момент понял, что ничего не чувствует к бывшей супруге.

Максим Виторган долгое время работал над постановкой «В городе Лжедмитрове», где выступил в качестве постановщика. В этот момент произошло громкое расставание с Ксенией Собчак. Несмотря на конфликт, звезда решила поддержать мужа и пришла на премьеру спектакля.

«Ничего не почувствовал, потому что знал, что она придет. Она попросила, я пригласил, и она пришла. Спасибо ей, что поддержала. Даже написала какой-то отзыв», — передают слова Максима Виторгана портал «СтарХит».

Напомним, слухи о разрыве появились после драки между Виторганом и Константином Богомоловым. В итоге Ксения Собчак ушла к режиссеру, а в марте объявила о разводе с мужем. При этом светская львица старается сохранять дружеские отношения с Виторганом. Актер часто проводит время с двухлетним сыном Платоном.

Мужчинам удалось помириться на премьере спектакля «Мастер и Маргарита», в котором участвовала Ксения Собчак. Богомолов и Виторган спокойно беседовали после постановки. Светская львица была рада, что бывший и нынешний возлюбленный нашли общий язык.

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Максим Виторган редко высказывается на тему предыдущих отношений. Недавно он опубликовал размышление о предателях. Подписчики решили, что именно так актер относится к Ксении Собчак.