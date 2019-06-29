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Кожевникова поддержала Темникову после конфликта с Фадеевым

Экс-солистка группы Serebro сомневается, стоит ли ей приглашать продюсера на детектор лжи или лучше не обращать внимания на сплетни.

Кожевникова поддержала Темникову после конфликта с Фадеевым
Елена Темникова. Фото: globallookpress

После откровенного интервью Лена Темникова столкнулась с неприятной ситуацией. Певица призналась, что у Максима Фадеева был роман с Ольгой Серябкиной. Темникова не осуждала продюсера группы Serebro, хотя он тридцать лет живет в браке.

Максим Фадеев. Фото
Темникова вызвала Фадеева на проверку детектором лжи. Фото: globallookpress

Максим Фадеев старался не комментировать слова певицы. Он лишь назвал их «грязными слухами». В свою очередь Ольга Серябкина заявила, что у неё был роман и интимные отношения с экс-солисткой Serebro. Темникова лишь посмеялась над словами бывшей подруги и вызвала Фадеева на испытание детектором лжи в шоу Насти Ивлеевой «Agent show».

Певица заявила о своих намерениях в Instagram. При этом Лена Темникова не уверена, стоит ли ей идти до конца. Она спросила совета у подписчиков, нужно ли ей проводить проверку или не обращать внимание на новую волну слухов.

«Ребят, кто меня читает. Подскажите мне, что делать: нужно не обращать внимания на лживые выпадки людей, или всегда нужно требовать правды к себе. Полиграфа, чтобы публично остановить ложь», — написала Елена Темникова.

Мнения подписчиков разделились. Фанаты почти поровну проголосовали за оба варианта. Также в комментариях поддержала певицу Мария Кожевникова. «Шоу может получится жарким, но не достойным тебя. Поэтому потрать время на музыку и семью», — написала актриса.

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Тэги:

SerebroЕлена ТемниковаМаксим ФадеевМария КожевниковаОльга Серябкина

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Кожевникова поддержала Темникову после конфликта с Фадеевым
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