НОВОСТИ

Решетова порассуждала о поле будущего ребенка

Возлюбленная Тимати уверена, что по форме живота невозможно определить, родится мальчик или девочка.

Решетова порассуждала о поле будущего ребенка
Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Анастасия Решетова долгое время скрывала беременность, пока не опубликовала стильную фотосессию с Тимати. Сейчас модель находится на 6-7 месяце. Звездная пара не раскрывает пол будущего малыша. Это не мешает поклонницам угадывать, кто родится у возлюбленной Тимати.

Решетова высмеяла догадки подписчиц в Instagram. Она продемонстрировала живот и заявила, что по его форме невозможно узнать пол ребенка. Модель заметила, что одна половина фанаток уверено пишут в комментариях «девочка», а другая предсказывает рождение мальчика.

Анастасия Решетова раньше верила в эти признаки, также как и во вкусовые предпочтения, изменения во внешности и наличие токсикоза. На самом деле невозможно угадать пол малыша без помощи УЗИ. Модель намекнула, что, вероятно, она в будущем раскроет секрет.

«Врачи-специалисты уверяют что не стоит полагаться на то, что пишут в интернете на некоторых мамских сайтах. Имейте терпение и узнаете скоро наверняка», — написала Анастасия Решетова.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия Решетовабеременность и родыпол ребенка

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Решетова порассуждала о поле будущего ребенка
Интересно?
Поделись с друзьями: