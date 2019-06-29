Решетова порассуждала о поле будущего ребенка

Возлюбленная Тимати уверена, что по форме живота невозможно определить, родится мальчик или девочка.

Анастасия Решетова долгое время скрывала беременность, пока не опубликовала стильную фотосессию с Тимати. Сейчас модель находится на 6-7 месяце. Звездная пара не раскрывает пол будущего малыша. Это не мешает поклонницам угадывать, кто родится у возлюбленной Тимати.

Решетова высмеяла догадки подписчиц в Instagram. Она продемонстрировала живот и заявила, что по его форме невозможно узнать пол ребенка. Модель заметила, что одна половина фанаток уверено пишут в комментариях «девочка», а другая предсказывает рождение мальчика.

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Анастасия Решетова раньше верила в эти признаки, также как и во вкусовые предпочтения, изменения во внешности и наличие токсикоза. На самом деле невозможно угадать пол малыша без помощи УЗИ. Модель намекнула, что, вероятно, она в будущем раскроет секрет.