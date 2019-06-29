Дочь телеведущей Юлии Бордовских выпустила коллекцию одежды

Дочери телеведущей и кандидата в мастера спорта по баскетболу Юлии Бордовских не исполнилось еще и двадцати лет, но уже сейчас 19-летняя Маруся начала успешную карьеру. Она выпускает собственную коллекцию одежды, о чем она сообщила в Instagram.

Как рассказала девушка, ранее она прошла стажировку в Vogue. Ее капсульная коллекция, созданная в сотрудничестве с брендом Masterpiece, будет представлена через неделю. Пока же Маша опубликовала фото одного из своих нарядов. В кадре она облачена в легкое короткое платье с цветочным рисунком.

«Лицо девушки, мечты которой сбылись… Спасибо всем, кто поддерживает меня и приносит любовь в мою жизнь», – подписала фото дочь Бордовских.

В комментариях к посту «отметилась» сама телеведущая. По словам Юлии она никогда не сомневалась, что наследницу ждет успех. «Уверена, это только начало», – поздравила дочь знаменитость.

Напомним, на телевидении Юлия Бордовских начала работать в начале девяностых годов. Как выпускница спортивной школы Олимпийского резерва она вела спортивные передачи на НТВ. У Бордовских и ее мужа – президента Союза конькобежцев России Алексея Кравцова – есть также десятилетний сын Федор.