Ксения Собчак объяснила, для чего нужны мужчины

На Ксению Собчак произвело большое впечатление вирусное видео, которое широко распространилось в соцсетях. В ролике маленькая девочка делится на камеру своими мыслями о новом фильме «Аладдин». Как заявляет ребенок девушкам не стоит ждать принца на ковре-самолете, поскольку полететь в путешествие они могут самостоятельно.

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Кадрами с малышкой Собчак поделилась в Instagram. Как отметила светская львица, девочка совершенно права, а тема, которая поднимается в ролике, не по-детски серьезна. Ксения уверена: родители должны растить дочерей так, чтобы они не ждали спасения от «принцев», а были с ними на равных. Мужчины нужны совсем для другого.

«Мужчина нужен для удовольствия, а не для самореализации и финансовой стабильности, нужны другие сказки», – пишет Собчак.

Часть комментаторов согласилась с позицией телеведущей, но многие не оценили ее высказывание. «А если мне не хочется ни с кем бороться и никого спасать, что же делать-то?», «Ну слава богу, что у вас не дочь», «Мне все-таки по душе быть принцессой. Нежной и женственной а не мужиком в юбке», – считают подписчики.

Напомним, в 2016 году у Ксении Собчак и Максима Виторгана родился сын Платон. Недавно супруги расстались и официально оформили развод, теперь телеведущая не скрывает своих отношений с режиссером Константином Богомоловым.