НОВОСТИ

Ксения Собчак объяснила, для чего нужны мужчины

Светская львица порассуждала о воспитании девочек.

Ксения Собчак объяснила, для чего нужны мужчины
Ксения Собчак высказалась о воспитании девочек. Фото: globallookpress.com

На Ксению Собчак произвело большое впечатление вирусное видео, которое широко распространилось в соцсетях. В ролике маленькая девочка делится на камеру своими мыслями о новом фильме «Аладдин». Как заявляет ребенок девушкам не стоит ждать принца на ковре-самолете, поскольку полететь в путешествие они могут самостоятельно.

Кадрами с малышкой Собчак поделилась в Instagram. Как отметила светская львица, девочка совершенно права, а тема, которая поднимается в ролике, не по-детски серьезна. Ксения уверена: родители должны растить дочерей так, чтобы они не ждали спасения от «принцев», а были с ними на равных. Мужчины нужны совсем для другого.

«Мужчина нужен для удовольствия, а не для самореализации и финансовой стабильности, нужны другие сказки», – пишет Собчак.

Часть комментаторов согласилась с позицией телеведущей, но многие не оценили ее высказывание. «А если мне не хочется ни с кем бороться и никого спасать, что же делать-то?», «Ну слава богу, что у вас не дочь», «Мне все-таки по душе быть принцессой. Нежной и женственной а не мужиком в юбке», – считают подписчики.

Фото: Instagram@xenia_sobchak

Напомним, в 2016 году у Ксении Собчак и Максима Виторгана родился сын Платон. Недавно супруги расстались и официально оформили развод, теперь телеведущая не скрывает своих отношений с режиссером Константином Богомоловым.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Ксения СобчакКсения Собчак последние новостисын Ксении Собчак

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ксения Собчак объяснила, для чего нужны мужчины
Интересно?
Поделись с друзьями: