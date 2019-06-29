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65-летняя Успенская поделилась секретом стройной фигуры

Певица провела на себе эксперимент и выяснила, как алкоголь сказывается на красоте.

65-летняя Успенская поделилась секретом стройной фигуры
Любовь Успенская. Фото: globallookpress

«Королева шансона» Любовь Успенская в 65 лет не перестает демонстрировать длинные ноги и стройную фигуру. Недавно певица сменила титул на «Королеву рэпа» после успешного дуэта с рэпером CYGO. Артистка поделилась секретом, как поддерживать себя в форме.

Любовь Успенская. Фото
Любовь Успенская полностью отказалась от алкоголя ради красоты. Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official/

Конечно же, Успенская следит за питанием. Она старается есть здоровую пищу с пометкой «био» на упаковке. На собственном опыте певица убедилась, что алкоголь несовместим с красивой кожей. Любовь Успенская поставила эксперимент. Она понаблюдала, как её организм реагирует на алкоголь. Даже после легкого красного вина на утро тело опухает.

«И самый главный секрет — это следить за кожей лица, потому что кожа нуждается в правильном питании, как и твой желудок. И последствия того, что ты ешь, видны на твоём лице», — призналась Любовь Успенская порталу Teleprogramma.pro.

Конечно же, «королева шансона» не отказывается от спорта. По словам артистки, сидеть целый день на стуле вредно, поэтому нужно постоянно двигаться. Успенская предпочитает ходьбу, бег и йогу.

Также певица напомнила, что генетика сильно влияет на красоту. Если не повезло с наследственностью, то даже профессиональный уход не поможет, и придется обращаться к помощи врачей.

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Диета звездыЛюбовь Успенскаясекрет красотысекрет стройной фигуры

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65-летняя Успенская поделилась секретом стройной фигуры
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