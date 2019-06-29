Помощница Быстрицкой объяснила, откуда актриса взяла три миллиона долларов

Помощница недавно скончавшейся актрисы Элины Быстрицкой Ксения Рубцова рассказала в эфире программы «Эксклюзив» на Первом канале, откуда звезда взяла три миллиона долларов. Оказывается, огромный участок земли в центре Москвы в районе Садового кольца ей в свое время подарил тогдашний мэр города Юрий Лужков. Дело было еще в девяностых годах.
Актриса мечтала построить на этой земле центр, где бы женщинам помогали решать проблемы. В двухтысячных годах стало ясно, что исполнить свое желание у Быстрицкой не получится. В итоге она продала землю за три миллиона долларов и вышла из этого дела.
Быстрицкая сразу же, как утверждает Рубцова, отдала один миллион долларов своей сестре, которая на тот момент жила в Израиле. Еще один миллион долларов был потрачен на дом в Вильнюсе, а также на две квартиры в Москве для двоюродного брата актрисы и его семьи. Оставшийся миллион долларов Быстрицкая оставила себе, положив в банк на хранение. Лишь в 2017 году актриса рассказала об этих деньгах Рубцовой.
«Я до 2017 года ничего не знала об этой огромной сумме. При этом Быстрицкая просила ничего не говорить о деньгах сестре, потому что, по ее словам, их сразу бы не стало. Однажды мне позвонила сиделка актрисы и сказала, что посреди ночи пришли какие-то люди в квартиру и заставляют ту что-то переписывать. Оказалось, что путем рукоприкладчика генеральная доверенность на эти деньги была оформлена на сестру Софью Шегельман», — заявила Рубцова.