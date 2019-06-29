Страница Ирины Муравьевой в Instagram оказалась фейковой

Ирина Муравьева снялась в более 40 кинолентах. Огромную славу ей принес фильм «Карнавал» 1981 года. В новом выпуске передачи «Привет, Андрей!» актриса вспомнила, как проходили съемки этой картины. По ее словам, танцы дались ей достаточно легко. Во многом ей помог ее партнер Геннадий Корх. Недавно она также побывала в Калуге, где и проходили съемки. Многое в городе с тех пор почти не изменилось.

больше по теме Муравьева побывала на местах съемок фильма «Карнавал» Актриса предалась ностальгии благодаря передаче Андрея Малахова.

Малахов сообщил, что недавно Муравьева завела аккаунт в Instagram, чему он очень обрадовался. Однако актриса его перебила. Она заявила, что эта страница фейковая.

«Это не мой Instagram. Это кто-то за меня завел. Я хотела об этом сказать. Каждый подходит ко мне и говорит, а я даже слова этого не знаю! Вернее, я знаю слово, но не знаю, что это такое», — призналась звезда.

К тому моменту, на фейковую страницу подписалось более 9 тысяч подписчиков. Последняя публикация была датирована 30 мая. В ней автор сообщил от лица Ирины Вадимовны, что она якобы посмотрела передачу «Судьба человека», в которой гостьей была ее коллега по театру Екатерина Порубель, и увиденное ее растрогало.

Малахов был удивлен словам артистки. «А я хотел спросить, Ирина Вадимовна подписана на Стаса Михайлова, Диму Билана и Диму Маликова. Я стал думать, кого из них она хочет пригласить к себе на концерт. Вы бы кому позвонили?», — все же поинтересовался ведущий. «Мне 70 лет исполнилось. Вы помните? Какому еще мальчику звонить?», — отшутилась Муравьева.