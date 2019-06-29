Элина Быстрицкая на момент смерти весила 38 килограммов

Помощница скончавшейся не так давно актрисы Элины Быстрицкой Ксения Рубцова заявила в эфире программы «Эксклюзив» на Первом канале, что родная сестра звезды Софья Шегельман мучила ее голодом. На момент смерти легендарная актриса весила всего 38 килограммов.

«Мне звонили соседи Элины Быстрицкой и интересовались, почему перестали носить еду для звезды. Я им честно сказала, что сестра оградила меня от общения с актрисой и я ничего не могу сделать. В свое время я успела купить ей телефон с большими кнопками. Она знала мой номер наизусть и всегда могла мне позвонить. Но в один прекрасный день звонки прекратились. Я так понимаю, что сестра нашла телефон и забрала его. Чуть позже на меня завели уголовное дело по факту хищения денег», — заявила Ксения Рубцова.

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По словам помощницы, сегодня все активнее звучат призывы эксгумировать тело актрисы. Если вскроется вся правда, то, как думает Рубцова, уголовное дело светит уже в отношении самой Софьи Шегельман.

Кстати, во время программы прозвучали слова и сестры относительно веса Быстрицкой. Та утверждает, что до последнего дня звезда нормально питалась. При этом Быстрицкая просила оградить ее от общества Рубцовой, которая якобы завралась. «Она не похудела. Ела кисель. Все это лишь разговоры. Я следила, чтобы она не похудела», — заявила Шегельман.