Анфиса Чехова задумалась о том, чтобы завести двойника

Женщина, похожая на ведущую как две капли воды, будет ездить с ней на курорты и делать селфи.

Анфиса Чехова вот уже который день отдыхает в Дубае. Отпуск пошел звезде на пользу: она заметно загорела, постройнела и, как отмечают поклонники, выглядит просто потрясающе.

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О своих каникулах телеведущая рассказывает в Instagram, иногда публикуя сразу несколько снимков с курорта в день. Видимо, это занятие немного утомило артистку. В комментарии к одному из собственных постов она отметила, что не прочь даже завести двойника. Женщина, похожая на нее как две капли воды, будет ездить с ней на отдых, делать за нее селфи и выкладывать в соцсеть.

Эта мысль осенила ведущую, когда одна из поклонниц назвала ее не похожей на саму себя. Якобы еще на утренней фотографии у нее была совсем другая прическа, да и фигура тоже изменилась.

«Думаете, я вожу с собой двойника на курорты? А что, идея. Я отдыхаю, она за меня фотографируется и фотки обрабатывает. И выкладывает», – пишет Анфиса.

Впрочем, и в одиночестве Чехова проводит время превосходно. В Дубае знаменитость купается, занимается йогой в огромном аквариуме и устраивает шопинг. Накануне теледива призналась, что походы по магазинам заменили ей спортзал, а когда она была на настоящей тренировке, уже не помнит.