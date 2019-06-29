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Помощница Элины Быстрицкой вспомнила конфликт с актрисой

Ксения Рубцова заявила, что никаких договоров со звездой никогда не заключала.

Помощница Элины Быстрицкой вспомнила конфликт с актрисой
Элина Быстрицкая хотела всегда петь/globallookpress.com

Помощница ушедшей не так давно из жизни актрисы Элины Быстрицкой Ксения Рубцова стала гостьей программы «Эксклюзив» на Первом канале. Она вспомнила, как познакомилась со звездой, а также о конфликте, который едва не поставил точку в их дружбе. «Мы были знакомы с 2009 года. Тогда был юбилей Людмилы Зыкиной. Певица сказала, что актриса очень гордая и к ней на праздник не придет. Я взялась уговорить Быстрицкую и у меня это получилось. Зыкиной было очень приятно, что давняя подруга пришла к ней. Через год после смерти Зыкиной мы снова встретились. Актриса неожиданно сказала мне, что хочет петь», — рассказала Рубцова.

Элина Быстрицкая
У Быстрицкой был непростой характер/globallookpress.com

По ее словам, в августе 2010 года она приехала к Быстрицкой домой. Та поставила диск со своими песнями. По словам Рубцовой, у Быстрицкой отличный голос, но аранжировки в композициях не было никакой. «Актриса мне сказала, чтобы я с ней поработала. Она прекрасно понимала, что у меня есть опыт сотрудничества с Зыкиной. В итоге мы записали целую серию песен и стихов о войне», — вспомнила Рубцова.

В 2011 году помощнице удалось организовать бенефис Быстрицкой. Его даже показали по телевидению. «Творчество было для не все. Она звонила мне каждый день. Чем могла, я помогала. Стала представлять ее интересы», — заявила Рубцова.

При этом помощница Быстрицкой заявила, что у актрисы был очень непростой характер и порой у них происходили стычки. Во время одной из них актриса наорала на Рубцову. Сказала очень плохие и обидные слова. «Я решила больше никогда не общаться с ней. Выключила оба телефона. Ехала к себе домой в Серпухов и плакала, думая, что какие все-таки неблагодарные люди. Когда дома включила телефон, то мне позвонили из ГУВД. Оказалось, что Быстрицкая меня обыскалась. Вскоре позвонила сама актриса. Она сказала, что из-под земли меня достанет и принесла извинения. Никаких договоров у нас с ней не было», — рассказала Ксения Рубцова.

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Ксения РубцоваПрограмма "Эксклюзив"Элина Быстрицкая

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Помощница Элины Быстрицкой вспомнила конфликт с актрисой
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