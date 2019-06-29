«Похож на батю»: Киркоров поздравил сына с днем рождения

Семь лет назад певец Филипп Киркоров второй раз стал отцом. У него родился сын Мартин. И сегодня, 29 июня, наследник отмечает день рождения. Киркоров поздравил сына с 7-летием в своем блоге, опубликовав фото мальчика.

К его словам тут же присоединились другие звезды отечественного шоу-бизнеса, среди которых Максим Галкин, Юлия Савичева, Эвелина Хромченко, Николай Басков и другие. Поздравляя сына Киркорова, Валерия и Денис Клявер отметили, что Мартин растет копией отца.

Такого же мнения придерживаются и многие поклонники Филиппа Киркорова.

«Копия папы. С днём рождения Вас» — прокомментировала снимок Мартина одна из подписчиц исполнителя.

52-летний Филипп Киркоров воспитывает двоих детей. Обоих выносили суррогатные матери. Дочь Алла-Виктория и сын Мартин-Кристин родились в США.

Напомним, недавно в Сети певец запустил новый челлендж. Он предложил поклонникам отпустить все комплексы и наслаждаться жизнью. Поводом для флешмоба в социальной сети стала его композиция «Стеснение пропало», на которую недавно Киркоров выпустил клип.