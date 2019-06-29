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Темникова пригласила Фадеева пройти испытание на детекторе лжи

Певица заявила, что готова сделать это в прямом эфире.

Темникова пригласила Фадеева пройти испытание на детекторе лжи
Темникова пригласила Фадеева и Серябкину на полиграф/globallookpress.com

Певица Елена Темникова готова пройти испытание на детекторе лжи в истории, в которой кроме нее оказались замешаны продюсер Максим Фадеев и певица Ольга Серябкина. Напомним, что на днях певица сказала, что у продюсера и исполнительницы был роман.

Максим Фадеев
Максима Фадеева пригласили на детектор лжи/globallookpress.com

По словам Темниковой, она готова «ответить за базар». Она предлагает устроить полиграф в прямом эфире. Певица напомнила, что вместе с Фадеевым они из Кургана, а в этом городе привыкли все отвечать за свои слова.

Темникова даже предлагает варианты. Можно, к примеру, как она считает, выбрать нейтральную площадку. «Я бы предложила «Agent Show» у Насти Ивлеевой. Там как раз есть рубрика «Друг из прошлого». Надеюсь, сомнений к программе Насти у него нет. И там каждый ответит на вопросы, которые были затронуты в моем интервью», — заявила Темникова.

Как сказала певица, ее рассмешили слова Ольги Серябкиной относительно того, что у них был роман и даже интимные отношения. Она назвала это «смешной фантазией» бывшей подруги. Как сказала исполнительница, полиграф должен успокоить ее коллег, сообщает «Комсомольская правда».

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Тэги:

Елена ТемниковаМаксим ФадеевНастя ИвлееваОльга Серябкина

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Темникова пригласила Фадеева пройти испытание на детекторе лжи
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