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Анна Нетребко порассуждала о жизни после 50 лет

Оперная дива уверена, что в этом возрасте все только начинается.

Анна Нетребко порассуждала о жизни после 50 лет
Анна Нетребко всегда энергична и полна сил. Фото: globallookpress.com

Анна Нетребко любит путешествовать с семьей и увлекается готовкой, а в Instagram она часто делится с поклонниками новыми рецептами, кадрами из поездок и своими размышлениями на разные темы. В одном из своих последних постов 47-летняя оперная дива призналась, что у нее есть еще одно увлечение.

Артистка опубликовала в соцсети видео зажигательно пляшущей пары. Она отметила, что и сама бы не отказалась повторить танец. «Лежу и думаю, как бы встать и потанцевать», – пишет Нетребко. Подписчики в комментариях посоветовали певице сходить развлечься в ночной клуб, на что она ответила, что ей «почти 50 лет», и в ее возрасте на дискотеки уже не ходят.

Но грустить по поводу прожитых лет певица не намерена. Напротив, она считает, что в этом возрасте жизнь только начинается. «Да что вы, она только началась! Я не люблю ночные клубы больше за их долбеж по ушам», – рассказала Нетребко в беседе с подписчиками.

Фото: Instagram@anna_netrebko_yusi_tiago

Звезде оперы исполнится 48 лет в сентябре. Вот уже четыре года она замужем за азербайджанским тенором Юсифом Эйвазовым, а от предыдущих отношений с оперным исполнителем из Уругвая Эрвином Шроттом у нее есть сын Тьяго. Поклонники удивляются работоспособности и энергичности артистки. Так, а одну только неделю она может побывать с гастролями сразу в нескольких городах, а попутно поразить Верону умопомрачительным декольте или освоить приготовление нового блюда.

Анна Нетребко и ее муж. Фото: globallookpress.com
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Анна Нетребко порассуждала о жизни после 50 лет
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