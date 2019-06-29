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Спиваковский вспомнил последний съемочный день Марьянова

Актеры вместе снимались в ленте «Дорога из желтого кирпича».

Спиваковский вспомнил последний съемочный день Марьянова
Спиваковский был близким другом Марьянова/globallookpress.com

Актер Даниил Спиваковский в студии программы «Далекие близкие» на канале «Россия-1» рассказал о совместной работе с коллегой и другом Дмитрием Марьяновым в картине «Дорога из желтого кирпича». Для звезды эта работа стала последний. Как известно, в 2017 году он неожиданно для многих ушел из жизни. Известно, что актер в последние годы жизни пытался побороть алкогольную зависимость.

Дмитрий Марьянов
Марьянов незадолго до смерти был весел и счастлив/globallookpress.com

«Мы встретились на последнем съемочном дне и поблагодарили друг друга за работу. Я снял его на телефон. У меня до сих пор хранится эта фотография. Дима был радостным. Как обычно шутил. Беды ничего не предвещало. Смерть его стала для всех неожиданной и какой-то глупой. Мне все время кажется, что он сейчас мне позвонит и мы с ним встретимся», — рассказал актер.

Спиваковский отметил, что прекрасно знал о проблемах актера со здоровьем и тромбозе. При этом он был уверен, что Марьянов наблюдается у врача и следит за своим состоянием. Как считает Спиваковский, его коллеге, скорее всего, просто давали в клинике не те медикаменты.

«В планы у него никак не входило умирать. Считаю, что люди, которые в этом виновны должны понести заслуженное наказание. Это просто преступление, что Димы сейчас нет с нами. Я вспоминаю, как засыпал у него сзади на мотоцикле. Он обожал эту технику. Помню, как ударился головой о его затылок. А однажды мы вырядились скоморохами и пришли к его сыну на день рождения. Он очень любил Даниила. Его имя все время было у него на устах», — подчеркнул Спиваковский.

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Тэги:

Даниил СпиваковскийДмитрий МарьяновПрограмма "Далекие близкие"

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Спиваковский вспомнил последний съемочный день Марьянова
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