Звезда «Девчонок» Эллисон Уильямс подала на развод

Эллисон Уильямс (Allison Williams) прославилась благодаря ролям в таких картинах, как «Девчонки» и «Прочь». 31-летняя девушка является не только актрисой, но еще и комедианткой. За свою игру в «Девчонках» она даже стала одним из главных кандидатов на соискание премии «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана в комедийном телесериале.

В личной жизни знаменитости до недавнего времени все было хорошо. Четыре года она встречалась с бизнесменом Рикки Ван Вином. В сентябре 2015 года влюбленные сыграли свадьбу. На торжестве были замечены Кэти Перри, Том Хэнкс, Энди Конн и другие звезды. Эллисон и ее избранник делились романтическими фото, путешествовали и демонстрировали настоящую идиллию. Однако на днях выяснилось, что пара рассталась.

Уильямс сообщила, что подала на развод. «С взаимной любовью и уважением мы приняли решение расстаться как пара. Мы благодарны за дружбу, которая есть и будет между нами», — высказалась актриса. О причинах разлада в отношениях супруги решили не говорить. Они постарались расстаться без скандалов, пишет издание UsaToday.

Известно, что у пары есть общий дом в районе Челси в Нью-Йорке стоимостью два миллиона долларов. Они там давно не живут. Кому достанется особняк, пока неизвестно. Последний раз Эллисон и Рикки видели вместе на светском мероприятии Vanity Fair, которое прошло после премии «Оскар» в 2018 году.