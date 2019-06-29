Нонна Гришаева рассказала о подавленном состоянии вдовы Марьянова

Актриса Нонна Гришаева в студии программы «Далекие близкие» на канале «Россия-1» рассказала о подавленном состоянии вдовы Дмитрия Марьянова Ксении Бик. Напомним, что звёздный актер скончался осенью 2017 года при странных обстоятельствах в клинике, где лечился от алкогольной зависимости.

По словам Гришаевой, сейчас супруга актера переживает не лучшие времена. Дело в том, что многие считают, что именно она виновна в смерти мужа. «Я с ней на связи. Журналисты до сих пор обвиняют ее в том, что случилось с Димой. Я считаю, что в той ситуации Ксюша сделала все, что возможно», — заявила она.

больше по теме Дело о гибели Дмитрия Марьянова официально завершено Следственный комитет назвал причины смерти артиста.

По словам Нонны Гришаевой, дома у Дмитрия было с женой все прекрасно. Ему все пытались помочь побороть пагубное пристрастие к алкоголю. «Считаю, что его преступно не спасли в клинике. Умирать в его планы не входило. Он очень сильно любил жизнь и свою семью. Я надеюсь, что мы узнаем о результатах расследования в самое ближайшее время», — добавила актриса.

Отметим, что ранее Ксения Бик рассказывала, как пыталась воздействовать на мужа, чтобы он бросил пить. «Я сделала больше, чем могла. Прошла с ним через гигабайты разговоров. Меняла тактику. То кричала, то плакала. Аргументированно ему объясняла, к чему приведут его запои. Если бы у меня было чувство вины, то я бы вышла в окно. Просто силы бороться с его болезнью иссякли», — рассказывала Ксения Бик.