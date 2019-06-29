Рудова, Мот и другие звезды повеселились на вечеринке у Егора Крида

25 июня Егор Крид отметил день рождения. Популярному артисту исполнилось 25 лет. Воспитанник Black Star добился многого в команде Тимати, но несколько месяцев назад исполнитель решил уйти, между звездами встал финансовый вопрос. Ходили слухи, что он может лишиться своего сценического имени, но они оказались ложными. Вскоре молодой человек начал сотрудничать со звукозаписывающей компанией Warner Music Russia.

С 25-летием Егора поздравили многие звезды: Филипп Киркоров, Иосиф Пригожин и Валерия. Вечеринку по случаю юбилея певец закатил в минувшую пятницу. День рождения он решил отпраздновать с размахов, устроив праздник в гавайском стиле. Гости пили экзотические коктейли и танцевали до самого утра. Также при желании они могли сфотографироваться с настоящими обезьянкой и попугаем.

Поздравить именинника пришли: актриса Наталья Рудова, блогер Ульяна Банана, рэпер Мот, певец Эмин Агаларов и популярная исполнительница Клава Кока. Несколько раз Крид поднимался на сцену и пел свои хиты. Кульминацией вечера стал торт, который был украшен миниатюрной фигуркой именинника, словившей волну на доске для серфинга.

Вместе с рэпером веселились не только его друзья, но и родственники. Отец Егора, бизнесмен Николай Булаткин, спел несколько песен. «Я хочу пожелать, чтобы он не останавливался на достигнутом. Хотя он очень многого достиг для своего возраста», — сказал он. А вот мама Крида не стала скрывать, что хочет внуков, поэтому пожелала, чтобы ее сын завел свою семью.