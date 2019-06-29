Ехал из клуба: сотрудники ДПС обыскали авто Соколовского

У стражей порядка возникло подозрение, что певец сел за руль в нетрезвом виде.

Исполнитель Влад Соколовский сегодняшним утром возвращался с вечеринки и стал героем неприятной истории. Об этом певец подробно рассказал в своем блоге.

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Соколовский отметил, что ночью он вместе с друзьями отдыхал в одном из столичных заведений. Встреча получилась яркой, и Влад в компании близких смог потанцевать от души.

Однако его настроение испортилось в один момент. На дороге машину певца остановили сотрудники ДПС. Они начали подозревать, что Соколовский после клуба сел за руль в нетрезвом виде. По словам исполнителя, его впервые настолько тщательно проверяли на дороге.

«У меня обыскали всю машину, перерыли просто всё. Впервые в жизни меня заставили сдать анализы. Конечно, нет проблем. Но насколько неприятна вся эта процедура!? Тебя типа еще в чем-то подозревают, а ты пытаешься доказать людям, что все не так. Настроение от этого немного гаденькое» — рассказал поклонникам певец.

Напомним, недавно проблемы с полицейскими возникли еще у одной знаменитости. В середине июня в Москве задержали звезду сериала «Универ» Андрея Гайдуляна. Он стал жертвой провокатора.