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Лера Кудрявцева показала редкое фото со старшей сестрой

Они встретились в Сингапуре, куда недавно отправилась на девичник телеведущая.

Лера Кудрявцева показала редкое фото со старшей сестрой
Лера Кудрявцев Фото: globallookpress.com

Лера Кудрявцева за последний месяц уже второй раз уехала в отпуск. Если в США она летала с мужем Игорем Макаровым и дочкой Марией, то в Сингапур отправилась одна. В далекой стране ведущая программы «Секрет на миллион» встретилась с подругами, которых давно не видела. Можно сказать, что вдали от дома они устроили девичник.

Компанию в путешествии Кудрявцевой составили не только подруги, но и родная сестра Оксана Жукова. Семейное фото Лера показала в своем блоге. Нужно сказать, что телеведущая редко делится такими кадрами. О своей личной жизни и, тем более, о семье она старается часто не говорить.

«Моя родная сестренка, моя любовь, моя подруга, моя душа» — трогательно прокомментировала фото Кудрявцева.

На нежный снимок отреагировала мама Леры и Оксаны Александра Ивановна.

Мама Леры Кудрявцевой отметилась в блоге дочери
СКРИНШОТ: https://www.instagram.com/p/BzSWjrRImZS/

Напомним, недавно телеведущая опубликовала в блоге еще один редкий кадр. Она показала лицо своей девятимесячной дочери. Фото появилось в Instagram Кудрявцевой в День защиты детей.

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Лера Кудрявцева показала редкое фото со старшей сестрой
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